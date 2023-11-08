Датские пивовары пригрозили России третейским судом Carlsberg обратится в суд, если ситуация с «Балтикой» в РФ не решится за полгода

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Пивоваренная компания Carlsberg Group предложила России решить спор вокруг «Балтики» в течение шести месяцев, начиная с 13 октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. В противном случае корпорация пригрозила обратиться в международный третейский суд.

Назвав действия РФ «незаконной экспроприацией» капиталовложений Carlsberg Breweries в «Балтику», датская компания предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если же за полгода, которые берут отсчет от даты письма (13 октября), переговоры не принесут результатов, инвестор может передать спор в международный третейский суд, — сказали источники.

Ранее генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти украли ее бизнес в РФ. Он также отметил, что компания не пойдет на сделку с руководством России.

Министерство финансов РФ в ответ на обвинения сообщило, что введение временного управления в пивоваренной компании «Балтика» не влечет изменения структуры собственности. В ведомстве подчеркнули, что компания не находится в госсобственности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отметил, что датский концерн обиделся на решение о передаче части их российского бизнеса Москве.