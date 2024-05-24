«Царьград» нашел связь между Пригожиным и чистками в Минобороны «Царьград»: Пригожин мог рассказать Путину о нарушениях в Минобороны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание «Царьград» со ссылкой на источник сообщило, что связанный с частной военной компанией «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин может быть причастен к чисткам в Министерстве обороны. По информации СМИ, он мог передать папку с документами Владимиру Путину. По данным издания, не исключено, что там были данные о нарушениях в рядах МО.

Есть мнение, что Пригожин (...) передал президенту некую папку с документами, — сообщил собеседник издания.

Портал со ссылкой на анонима добавил, что информацию о возможной коррупции в Минобороны собирали задолго до переназначения Сергея Шойгу. Он также написал, что в дальнейшем «перетряска» в ведомстве только продолжится.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов отстранен от должности, он занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией. Рогов назвал произошедшее отличной новостью и провел параллель между отставкой и словами нового главы Минобороны РФ Андрея Белоусова о том, что бойцов ВС РФ нужно беречь.

Политолог Сергей Марков в свою очередь предположил, что чистка в Министерстве обороны началась именно сейчас, потому что раньше этому мешали срочные дела. По его словам, в 2021 году была подготовка к спецоперации, а в 2022 году наступил критический период СВО.