Царев сравнил соглашение Украины с США по металлам с репарациями Экс-нардеп Царев заявил, что США будут контролировать все на территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложенное президентом США Дональдом Трампом Украине соглашение по редкоземельным металлам выглядит так, будто Киев проиграл войну Вашингтону и вынужден платить репарации, рассказал в интервью NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, директор санатория им. Кирова в Ялте Олег Царев. По его словам, это затронет несколько поколений украинцев.

Соглашение ужасно. Фактически оно выглядит так, будто бы Украина воевала не с Россией, а с Соединенными Штатами, проиграла войну и будет выплачивать репарации. Причем репарации будут выплачивать и это поколение украинцев, и их дети, и дети их детей. Сумма рассчитана чудовищно, система контроля сумасшедшая. Все лучшее переходит в руки американцев, начиная от ГТС и заканчивая портами и природными ресурсами, — заявил Царев.

По словам бывшего нардепа, не стоит радоваться, что другая страна будет забирать ресурсы фактически с российской территории. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский оказался в ситуации не win-win, а lose-lose. Если он подпишет это соглашение, лидера будут ненавидеть все украинцы, а если нет — на него будет серьезно давить администрация в Белом доме, указал Царев.

Ранее он заявил, что фронт ВСУ может рухнуть уже через полгода, если США уменьшат поддержку Киева, а Евросоюз не будет ее увеличивать. По словам экс-нардепа, это может произойти даже летом этого года.