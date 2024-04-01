Экс-депутат Рады призвал наказать организаторов убийства Татарского Экс-депутат Царев: с организаторов убийства Татарского надо спрашивать по полной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском (Максиме Фомине)

Гибель военного блогера и писателя Владлена Татарского в 2023 году стала большой потерей, заявил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. По его мнению, несмотря на то что суд приговорил к заключению исполнительницу покушения Дарью Трепову, остальные виновники случившегося до сих пор не наказаны.

Самая главная задача — не только осудить Трепову, которая уже наверняка многократно наказала себя. Самое главное — добраться до организаторов преступления. Они должны ответить за содеянное, там никаких льгот не должно быть, нужно спрашивать по полной, — пояснил он.

Татарский, по словам политика, был одним из ярких героев Русской весны. Его гибель Царев ставит в один ряд с убийствами других видных деятелей Донбасса — экс-главы ДНР Александра Захарченко, ополченцев Гиви (Михаил Толстых) и Моторолы (Арсен Павлов).

Мне чрезвычайно жалко. Знаете, как-то так получается, как в словах Высоцкого: «Смерть самых ярких выбирает и дергает по одному. Еще один ушел ко дну». Бьют по самым ярким, с кем начинали Русскую весну, в живых осталась половина, не больше, — добавил он.

Владлен Татарский был убит во время своего творческого вечера в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. В баре, где он встречался с поклонниками, взорвалась бомба, которую пронесла в заведение 26-летняя Дарья Трепова. В ходе следствия она рассказала, что получила задание передать блогеру заминированную статуэтку от журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Романа Попкова.

В январе 2024-го Трепову признали виновной в теракте и приговорили к 27 годам лишения свободы. Попков, проживающий на Украине, объявлен в России в федеральный розыск.