Бывший зампред «Газпрома» стал банкротом Бывший зампред «Газпрома» Валерий Голубев объявил себя банкротом

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев объявлен банкротом, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно картотеке, мужчину признали таковым по собственному заявлению.

Признать гражданина Голубева Валерия Александровича несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении гражданина Голубева Валерия Александровича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, — отметили представители суда.

Заявление о признании банкротом Голубев подал 26 декабря. Сумма исковых требований — 729 млн рублей. Заявление было удовлетворено 1 февраля.

Ранее в «Газпроме» заявили, что транзит российского газа в Европу через Украину достигает 42 млн кубометров в сутки. По словам сотрудника предприятия, во всех поставках задействована станция «Суджа». Заявки на подачу газа через «Сохрановку» по-прежнему отклоняются украинской стороной.

При этом «Газпрому» вновь удалось установить исторический рекорд по суточным поставкам топлива в Китай. Представители компании уточнили, что прокачка газа в КНР осуществляется по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора купли-продажи, заключенного с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).