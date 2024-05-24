Бывший разведчик дал прогноз, когда наладятся отношения России и Финляндии Разведчик Любимов: финны прозреют, когда Россия победит в конфликте с Украиной

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Михаил Любимов

Отношения между Россией и Финляндией, испортившиеся в последние годы, однажды наладятся, допустил в беседе с NEWS.ru писатель и бывший разведчик Михаил Любимов. По его словам, в свое время страны довольно тесно сотрудничали.

Я оптимист и думаю, что мы наладим отношения. Я жил в ту пору, когда из Финляндии не вылезали наши делегации, когда все руководство Политбюро побывало в финской бане. У нас были дивные отношения с финнами. Они поднялись на нашей нефти, сельская страна превратилась в очень сильное европейское государство, — заметил он.

Любимов предположил, что постепенно жители и власти этой страны «прозреют».

Это будет зависеть от нашей силы и успехов. Если мы одержим победу в конфликте с Украиной, то кое-кто в Финляндии очухается, — добавил разведчик.

19 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Суоми может частично открыть границу с Россией, если примет закон о выдворении, ужесточающий меры по предоставлению убежища беженцам. По его словам, власти страны хотят нормализовать ситуацию, но «многое зависит от России». Политик допустил, что сначала будет возобновлена работа одного пропускного пункта, впоследствии их количество может увеличиться.