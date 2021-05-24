Бывший мундеп Галямина арестована на 7 суток за неповиновение полиции

https://static.news.ru/photo/64a40c28-bccd-11eb-8243-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Лев Шлосберг/facebook.com

Семь суток административного ареста назначил Новгородский районный суд в Великом Новгороде бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-депутата.

По словам адвоката Михаила Бирюкова, Юлия Галямина признана виновной в неповиновении полиции.

Юлия признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.3 КоАП РФ «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции». Судом в Великом Новгороде ей назначено наказание в виде административного ареста сроком 7 суток. Будем обжаловать, — заявил адвокат.

Также Галяминой предъявлено обвинение по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Рассмотрение этого дела в суде состоится в ближайшее время. Экс-депутату грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Юлия Галямина была задержана в минувшую субботу, 22 мая, на съезде муниципальных депутатов, проходившем в Великом Новгороде. Женщину доставили в полицию и завели два протокола — о невыполнении распоряжения сотрудника полиции и невыполнении правил при чрезвычайной ситуации. Сама Галямина свою вину не признаёт, она заявила, что не нарушала правил поведения во время съезда, связанных с ковидом.