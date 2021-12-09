Бывший мэр Архангельска предложил назвать город Путинградом

Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил назвать город Путинградом, чтобы привлечь инвестиции и туристов. Он рассказал «Газете.Ru», что биография президента с Архангельском не связана и это минус для города.

У меня идея такая: как корабль назовёшь, так он и поплывёт. К сожалению, в Архангельске вечная разруха. Последняя новость — мэрию города оштрафовали за плохое содержание дорог на два миллиона рублей. Город — лидер по количеству ветхого, аварийного жилья. На мой взгляд, то, что город будет называться именем Путина, даст возможность привлечь в город инвестиции, реализовать программу развития Архангельска, привлечь туристов. В городе с таким названием чиновники, депутаты не смогли бы работать плохо, — заявил Донской.

Он привёл в пример проспект Кадырова в Грозном, находящийся «в идеальном состоянии». Кроме того, Донской выступил с идеей изменить герб Архангельска, ему не нравится устаревший символ, на котором изображён чёрт. Бывший мэр предложил добавить позитива и патриотизма, для чего объявил конкурс на новый герб с призом в 10 тысяч рублей.

Ранее глава горадминистрации Ялты Алексей Челпанов заявил, что его городу нужен новый герб, так как нынешнюю символику многие местные жители называют «чужой» и не отражающей дух места. Существующий герб представляет собой щит со львом, над головой которого скрещены ветви лавра и винограда. Щитодержатели — золотые морские коньки, удерживающие хвостами под щитом серебряную девизную ленту с надписью золотыми буквами «Южная столица».