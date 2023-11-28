Бывший главный инженер «Алросы» ушел на фронт Baza: осужденный за взятку бывший главный инженер «Алросы» Плохань ушел на СВО

Фото: МО РФ

Бывший главный инженер управления капитального строительства компании «Алроса» Константин Плохань, который был осужден за взяточничество, отправился в зону специальной военной операции России на Украине, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, он подписал контракт с Министерством обороны РФ. В военном ведомстве эту информацию не комментировали.

Как передает канал, Плохань находится в зоне боевых действий с 9 октября. Бывший сотрудник «Алросы» попал в отряд «Шторм», который состоит из бывших заключенных.

Плоханя арестовали в декабре 2021 года по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн рублей. Через год суд приговорил его к 8,5 года лишения свободы.

Ранее в зону проведения спецоперации отправился добровольцем бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого осудили за получение взятки. В январе 2023 года суд приговорил его к 16,5 года лишения свободы. Общая сумма взяток, полученная Гуменюком, превышала 38 млн рублей. В мае Приморский краевой суд смягчил наказание бывшему мэру до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Организатор убийства журналистки Анны Политковской ранее досрочно вышел из колонии и также отправился в зону СВО. Сергей Хаджикурбанов должен был отбывать срок до 2034 года.