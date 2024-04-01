Стало известно о повышении генерала Лапина URA.ru: экс-глава ЦВО Лапин возглавил Ленинградский военный округ

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Александр Лапин

URA.ru со ссылкой на информированный источник в военных кругах сообщает, что генерал-полковник, начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России Александр Лапин получил повышение. По данным издания, он стал командующим Ленинградским военным округом. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Собеседник издания заявил, что бывшая и нынешняя служебные должности Лапина равны, но почетнее пост командующего округом и группировкой одновременно. Ранее 60-летний генерал-полковник был командующим войсками ЦВО, начштаба Восточного военного округа, воевал в Сирии, в спецоперации на Украине он руководил группировкой войск «Центр».

Военнослужащие подразделений 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» ранее завершили подготовку на полигонах в тылу в зоне СВО для выполнения новых боевых задач после проведения ротации на передовых позициях. В Минобороны отметили, что ВС России отточили навыки в стрельбе из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Расчеты беспилотных летательных аппаратов и противотанковых подразделений 123-й бригады на полигоне в тылу они завершили подготовку и боевое слаживание.