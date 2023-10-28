Бывшие вагнеровцы массово потянулись в «Ахмат» Командир «Ахмата» сообщил о пополнении спецназа экс-бойцами ЧВК «Вагнер»

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Боец ЧВК «Вагнер»

Экс-сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в подразделения спецназа «Ахмат», сообщил РИА Новости командир спецназа Апты Алаудинов. По его словам, бойцы прибывают в зону проведения спецоперации.

Они и раньше переходили ко мне, «энное» количество бойцов периодически. А сейчас, по сути своей, у нас пошло массовое пополнение из бойцов «Вагнера». То есть сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы, — уточнил Алаудинов.

Командир добавил, что относится к вагнеровцам с большим уважением и считает бойцов «достойными ребятами» и патриотами России. Кроме того, продолжил Алаудинов, у «Ахмата» всегда была уверенность в боеспособности ЧВК «Вагнер». По мнению военного, сейчас вагнеровцы переходят в новые подразделения из-за похожего уклада между командирами и бойцами, аналогичного уровня подготовки и хорошего обеспечения «Ахмата».

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» остается в Белоруссии. Военный эксперт Александр Алесин ранее объяснил, что вагнеровцы в случае необходимости примут участие в обороне республики, обеспечении государственных интересов, сохранении конституционного строя страны. Как подчеркнул эксперт, РФ и Белоруссия являются Союзным государством, и укрепление обороноспособности Белоруссии с помощью вагнеровцев полностью отвечает интересам России.