Бьюти-блогер раскрыла секрет участия в выборах президента России Рада Русских: выборы — это не соревнование, это искусство самопрезентации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рада Русских

Участие в выборах президента не дает самовыдвиженцам дополнительной популярности, призналась NEWS.ru бьюти-блогер, выдвинувшая свою кандидатуру на выборах президента РФ, Рада Русских. По ее словам, избирательная кампания — это не соревнование между кандидатами.

Выборы — это не соревнование, это искусство самопрезентации. И мы не можем говорить, что конкуренты или игроки как-то соперничают. Они просто должны уметь говорить, выражать свои мысли, не лить воду, иметь какой-то опыт за плечами, понимать, о чем они говорят, — рассказала Русских.

По ее мнению, искусство самопрезентации не связано с тем, чтобы сделать человека, который дошел до выборов, более популярным.

Скорее это о том, что ценные люди, которые правда обладают ядром, опытом, знаниями и какими-то высокими моральными человеческими качествами, должны учиться искусству самопрезентации, чтобы они могли зайти в прослойки, от которых зависит вся наша реальность, — отметила она.

Ранее Русских призналась, что выдвинула свою кандидатуру в президенты, потому что хотела получить больший вес в обществе ради решения различных проблем. Для регистрации в качестве кандидата она принесла в ЦИК 476 из 300 тысяч необходимых подписей в свою поддержку.