Бюро Захи Хадид создаст дизайн станции московского метро

https://static.news.ru/photo/ddbfbbe0-eb70-11ea-b42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: stroi.mos.ru

Архитектурное бюро Захи Хадид займётся проектом дизайна станции метро в Москве. Речь идёт о «Кленовом бульваре — 2» Большой кольцевой линии.

О сотрудничестве со специалистами сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Instagram. Он заявил, что станция будет «лёгкой и элегантной».

Важным элементом станет свет, которого так не хватает в нашем климате, — написал мэр.

Собянин также заявил, что конкурс на разработку дизайна для другой станции БКЛ — «Проспект маршала Жукова» — выиграло архитектурное бюро Асадова. Основой для концепции проекта послужит орден Отечественной войны.

Международный конкурс на разработку дизайна прошёл в два этапа, сообщает пресс-служба мэра Москвы. На первом участники представили свои портфолио и эссе с описанием идей по оформлению станций. На втором этапе прошла работа над самими проектами, после чего финалисты представили итоговые концепции.

Как писал NEWS.ru, международный аэропорт Дасин в Пекине официально начал свою работу в 2019 году. В разработке дизайна крыши здания принимала участие архитектор Заха Хадид.

Ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения стала одним из самых известных деятелей в области создания облика зданий. Её бюро уже спроектировало два объекта в России: футуристический особняк в районе Рублёво-Успенского шоссе и бизнес-центр Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице в Москве.