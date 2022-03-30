Быстрыкин поручил проанализировать содержание учебников по истории Украины

Проанализировать содержание украинских учебников по истории, нацеливающих детей на ненависть к России и русскому языку, поручил Главному следственному управлению Следственного комитета председатель СК Александр Бастрыкин. Распоряжение последовало в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии со специалистами-историками изучить данную информацию и дать правовую оценку указанным фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел, — говорится в сообщении.

Ранее Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с избиением и убийством предположительно российского пленного военнослужащего. Видео происшествия было опубликовано в интернете. В рамках расследования будут установлены все соучастники произошедшего с целью последующего привлечения их к ответственности, подчеркнули в СК РФ.

Также он поручил раcследовать пытки и зверское убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полкa «Азов». Тело было найдено в подвале базы националистов