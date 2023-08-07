«Быстрый и эффективный»: в Ростехе рассказали про вертолет БАС-200 Ростех: беспилотный вертолет БАС-200 способен переносить грузы на большие расстояния

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Вертолет БАС-200

Вертолет БАС-200 — это перспективный тип беспилотника, способный одинаково успешно применяться в военной и гражданской сферах, заявил в эфире Пятого канала военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, система сейчас проходит испытания в зоне спецоперации.

Если вести речь о переброске каких-то грузов, то эти беспилотники наиболее перспективны. Я полагаю, что в ближайшее время они будут все шире и шире применяться как в гражданской сфере, так и в военной, потому что могут доставить грузы из одного места в другое достаточно быстро и эффективно, — отметил Кнутов.

Говорить о боевом применении систем подoбных БАС-200 пока рано, считает эксперт. Из-за своего крупного размера они уязвимы для систем ПВО и стрелкового оружия противника. Однaко тыловые части вполне могут использовать вертолетные беспилотники в транcпортных целях. Теоретически их можно применять и для ведения разведки в ночное время, в условиях невидимости, добaвил Кнутов.

Ранее в России стартовало производство дронов-камикадзе «Гастелло». По словам инженера-разработчика, беспилотник создан с учетом пожеланий операторов летательных аппаратов, задействованных в зоне СВО.