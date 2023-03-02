«Быстрого эффекта не будет»: политолог о решении Путина по ДСНВ Политолог Михеев: реакция Запада на выход России из ДСНВ потребует времени

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Владимир Путин

Реакция коллективного Запада на решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) потребует времени, считает политолог Сергей Михеев. Эксперт рассказал ИА SM.News, что «быстрого эффекта» после выхода из ДСНВ не последует.

Это попытка ужесточить риторику, чтобы довести до их сведения, что отсидеться в Европе и Америке, ограничить разборки территорией Украины не получится. Как они на это отреагируют, неизвестно. Быстрого эффекта точно не будет. Пока они говорят о сожалении, требуют соблюдать ДСНВ, — пояснил политолог.

По словам Михеева, требования США и Запада соблюдать Россией условия договора являются хамством, так как Москва в свою очередь не может получить гарантий соблюдения ДСНВ другой стороной. Эксперт пояснил, что все запросы России о проведении инспекций на западных объектах отклонялись под «надуманными предлогами», при этом Вашингтон настаивал на допуске проверяющих на российские военные предприятия.

Михеев также подчеркнул, что решение Путина является ужесточением риторики. Эксперт уточнил, что Россия готова вступить в гонку ядерного вооружения, если это потребуется, о чем сейчас Москва заявляет Западу и США.

С нашей стороны этот шаг — попытка создать им проблемы вне театра военных действий на Украине, показать, что они не находятся в безопасности, продемонстрировать готовность к ядерной гонке. Важно показать, что мы готовы к применению ядерного оружия, если это потребуется, — заключил политолог.

Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что Россия официально уведомила США о приостановке участия в ДСНВ. Он отметил, что Москва продолжит соблюдать основные положения договора.