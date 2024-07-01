«Были бы они в «Крокусе»: военкор оценил новую антитеррористическую защиту Сладков назвал правильными новые меры антитеррористической защиты в России

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Новые меры по антитеррористической защите в России, которыми вводится наказание в виде семи лет за их нарушение, являются правильными, считает военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале он отметил, что разрешил бы носить и применять оружие для защиты общества от террора офицерам и лицензированным сотрудникам частных охранных предприятий. Если бы охранники в подмосковном «Крокус Сити Холле» были с оружием, трагедии можно было бы избежать, уверен он.

Неожиданно и ах как правильно [принятие закона]! Взялся защищать — защищай! <...> Разрешил бы всегда носить и применять оружие при защите себя и окружающих таким категориям, как офицеры <...>, лицензированные сотрудники ЧОПа. И ввел бы уголовную ответственность лиц этих категорий «за непротиводействие террору и бандитизму при наличии возможностей». Были бы они в «Крокусе» с оружием — террористы бы не имели ни одного шанса, — пишет он.

Поправки к закону, который вводит наказание в виде лишения свободы за нарушение норм антитеррористической защиты объектов, вступили в силу в России с 1 июля. Уголовный кодекс РФ дополнили статьей «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

Ранее сообщалось, что Crocus Group планирует восстановить внешний контур подмосковного «Крокус Сити Холла». Здание получило существенные повреждения во время пожара после теракта. Как уточнили в компании, периметр необходимо восстановить, потому что рядом находятся другие объекты, которые помещают много людей.