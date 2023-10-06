«Был словно ангел»: артистка Савина о смерти режиссера Вячеслава Максакова Артистка Савина сравнила умершего режиссера Максакова с ангелом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ирина Савина

Режиссер Вячеслав Максаков был очень самоотверженным человеком и удивительным подвижником, рассказала NEWS.ru заслуженная артистка России, диктор дубляжа Ирина Савина. По ее словам, Максаков был замечательным человеком, настолько светлым, что его можно сравнить с ангелом.

Я очень много работала со Славой, могу сказать, что это был очень самоотверженный человек, удивительный подвижник. Он был предан искусству, очень трепетно относился к своей работе и у него была очень высокая человеческая планка. Слава никогда не допускал даже намека на халтуру. Он был словно нежный ангел, настолько светлый человек. Он был абсолютным бессребреником, в тяжелые времена работал на рынке Ленинградском. Он был очень здоровым человеком физически и духовно сильным, возвышенным, великолепным, — рассказала Савина.

Артистка отметила, что Максаков не сделал ни одной подлости в жизни, своим коллегам он запомнился исключительно замечательным человеком.

Для меня и многих других актеров, которые работали с ним, Слава запомнился исключительно замечательным. Он был чуть-чуть над землей, немного лучше, чем мы, немного нежнее. Вячеслав Максаков жил в каком-то своем понимании кино и, наверное, был этим счастлив. Он был очень мужественным, с не очень счастливой судьбой, но был замечательным человеком. В своей жизни он не сделал ни одной подлости, и, наверное, мог жить только так. Светлый, как свечечка. Пока такие люди есть, они нашу жизнь освещают надолго, — добавила Савина.

Ранее актер и мастер озвучки Александр Клюквин поделился эмоциями из-за известий о смерти режиссера озвучивания Вячеслава Максакова. Он рассказал, что много лет сотрудничал с ним и почти плачет от новости о его смерти.