Бузова заявила, что Песков является ее поклонником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале написала, что представитель Кремля Дмитрий Песков является ее поклонником. Артистка лично познакомилась с пресс-секретарем президента РФ за кулисами во дворце спорта, где состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Не знала, что Дмитрий мой поклонник. Очень приятно. Наконец, состоялась наша личная встреча, — написала Бузова под видео.

На ролике Песков и певица обмениваются дружескими репликами. Он назвал артистку чудесной и настоящей трудягой, а также отметил, что Навка давно предлагала ему познакомиться с телеведущей. Бузова в свою очередь сказала, что у представителя Кремля «потрясающая семья».

В прошлом году Бузова рассказала, что считает президента России Владимира Путина сильным и харизматичным мужчиной. По ее мнению, «многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны». Кроме того, Бузова сказала, что при личной встрече задала бы Путину два вопроса: «Вы меня знаете?» и «Как вы ко мне относитесь?».