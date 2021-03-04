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Бузова — ничего, Моргенштерн — грубый, Крид — обычный: Дробыш о Евровидении

18:05, 04 марта 2021 40
Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил шансы известных исполнителей представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом он сообщил NEWS.ru

По мнению продюсера, лучшим вариантом от России будет отправить коллектив Little Big, так как для Европы это будет «спасением».


Я буду качать за Little Big. В этом году Евровидение спасение, потому что жизнь в Европе просто адская, даже финны готовы уйти в локдаун с 8 марта. Мне кажется, они сейчас так все обалдеют за пару месяцев, и тут только солнышко засветит — и тут людям нужен будет только юмор, — рассказывает Дробыш.


При этом он отметил, что не отправил бы на конкурс Ольгу Бузову, Моргенштерна и Егора Крида. По его мнению, первая — обычная, второй — слишком грубый, третий — слишком нормальный. 

Бузова — это не юмор. Это ничего. Это вторично. А круто — это LIttle Big. Моргенштерн — слишком грубый для этого Евровидения. А Егор Крид — слишком нормальный. Поэтому Little Big, — заключил Дробыш. 


Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Евровидение-2021 сменит формат из-за эпидемиологической ситуации.

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