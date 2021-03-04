Бузова — ничего, Моргенштерн — грубый, Крид — обычный: Дробыш о Евровидении

https://static.news.ru/photo/0bb02d54-7d03-11eb-aee3-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил шансы известных исполнителей представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом он сообщил NEWS.ru



По мнению продюсера, лучшим вариантом от России будет отправить коллектив Little Big, так как для Европы это будет «спасением».



Я буду качать за Little Big. В этом году Евровидение спасение, потому что жизнь в Европе просто адская, даже финны готовы уйти в локдаун с 8 марта. Мне кажется, они сейчас так все обалдеют за пару месяцев, и тут только солнышко засветит — и тут людям нужен будет только юмор, — рассказывает Дробыш.



При этом он отметил, что не отправил бы на конкурс Ольгу Бузову, Моргенштерна и Егора Крида. По его мнению, первая — обычная, второй — слишком грубый, третий — слишком нормальный.

Бузова — это не юмор. Это ничего. Это вторично. А круто — это LIttle Big. Моргенштерн — слишком грубый для этого Евровидения. А Егор Крид — слишком нормальный. Поэтому Little Big, — заключил Дробыш.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Евровидение-2021 сменит формат из-за эпидемиологической ситуации.