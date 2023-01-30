Бут оценил роль новых танков ВСУ в боевых действиях Бизнесмен Бут заявил, что новые танки ВСУ могут повлиять на ход конфликта

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Виктор Бут

Танки, которые Запад поставляет Украине, могут повлиять на ход конфликта, заявил в разговоре с KP.RU отсидевший в США по обвинению в торговле оружием бизнесмен Виктор Бут. Он отметил, что происходящее уже не стоит считать прокси-войной, в события все активнее втягиваются силы НАТО. По мнению предпринимателя, за западными танками Киеву могут начать поставлять самолеты.

Эскалация перейдет на новый уровень. Спросите экспертов: если собрать кулак в 200 — 300 танков, можно организовать прорыв. У нас линия соприкосновения почти тысяча километров. Можно собрать танки и добиться локального успеха. На сам результат спецоперации это вряд ли повлияет, но сложностей добавит, — заметил Бут.

Он предположил, что в связи с происходящим в ВС РФ будут приняты необходимые ответные меры. Также предприниматель объяснил, почему на Западе именно на этом отрезке проведения СВО решили поставлять Киеву боевые машины. Это связано с тем, считает бизнесмен, что российские войска уже обезвредили все танки советского производства, которые Украина «собирала по всему миру».

США заставляли другие страны это вооружение передавать Украине, обещая взамен поставить что-то свое. Уничтоженных бронемашин и танков там уже почти 8 тысяч единиц, — добавил Бут.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки в военных действиях весной. Он отметил, что с помощью новой техники войска смогут продолжить контрнаступление.

Он отметил, что из обещанных странами Запада поставок на Украине намерены сформировать по меньшей мере два танковых батальона.