Бумер, джетлаг, сорбонка: в словарь русского языка добавили 151 слово В орфографический словарь Института русского языка РАН добавили 151 новое слово

Фото: Социальные сети

Орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН пополнился 151 новым словом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на редактора Полину Шубину. Среди новых словарных слов — как уже бывшие в обиходе на протяжении ряда лет, так и появившиеся в последние один-два года.

Так, в списке новых слов появились: антиваксер, бумеры, видеоблогер, джетлаг, допандемийный, клофелинщица, Крымский мост, медиафейк, миллениалы, погуглить, ретвитнуть, сорбонка, телеграм-канал, ЧВК, шаурма.

Весь список новых слов доступен на сайте ресурса «Академос». Для этого в строке поиска необходимо написать «2022».

Ранее председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что власти полуострова создадут словарь по замещению англицизмов на более понятные русские варианты слов. Называться справочник будет «Говори по-русски», а состоять он будет из 300 слов. По мнению политика, российская культура на протяжении веков боролась за свою самобытность и сейчас самое время дать ей «толчок».

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке. По ее словам, России необходимы законодательные меры по сохранению родного языка, подобные тем, что принимаются во Франции и в других странах.