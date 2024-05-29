«Будущий президент России»: Марков оценил назначение Дюмина Политолог Марков назвал Дюмина будущим президентом России по выбору Путина

Фото: kremlin.ru

Алексей Дюмин

Назначение бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина секретарем Госсовета России может быть подтверждением того, что он станет будущим президентом страны по выбору нынешнего главы государства Владимира Путина, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. По его словам, такие слухи шли уже давно.

Элита России взбудоражена назначением Дюмина секретарем Госсовета. Это считается подтверждением того, что Дюмин — будущий президент России, по выбору Путина. Такие слухи шли уже давно. Дюмин из охраны Путина, из офицеров спецслужб, — написал Марков.

Политолог обратил внимание, что Дюмин также очень хорошо проявил себя на посту главы Тульской области. В должности секретаря Госсовета он будет курировать главную элиту России на федеральном уровне.

Это главное — сегодня многие укрепились во мнении, что Путин видит Дюмина будущим президентом России, — заключил Марков.

Ранее президент России подписал указ о назначении секретарем Государственного совета Российской Федерации Алексея Дюмина. До этого он получил должность помощника главы государства в обновленном составе правительства.