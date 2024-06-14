«Буду жить в России»: куда пропал Сатановский после скандала с Захаровой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Сатановский

Политолог Евгений Сатановский был уволен с канала «Соловьев LIVE» после слов в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой в октябре 2023 года. Чем сейчас занимается востоковед, мог ли он покинуть Россию?

Что Сатановский сказал о Захаровой

17 октября 2023 года востоковед, основатель и президент «Института Ближнего Востока», политолог Евгений Сатановский во время прямого эфира с израильским журналистом Александром Вальдманом на канале «Соловьев LIVE», где он вел передачу «Армагеддоныч», негативно высказался о представителе МИД России Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаиле Богданове.

В частности, эксперт заявил, что Захарова «Израиль терпеть не может и особо это не скрывает». Кроме того, Сатановский сказал о якобы пристрастии к алкоголю у представителя МИД и Богданова.

21 октября Соловьев сообщил, что увольняет Сатановского после произошедшего инцидента. Кроме того, журналист извинился перед Захаровой и всем МИД.

«Хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ <...> и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания <...> сотрудником нашего канала Евгением Сатановским. <...> Он оскорбил как уважаемых дипломатов, так и МИД. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением», — пояснил Соловьев в своем Telegram-канале.

Извинился ли Сатановский перед Захаровой

В беседе с NEWS.ru 21 октября Сатановский заявил, что извинения — «не его стезя».

«Что до извинений [перед Захаровой] — не моя стезя. Я говорю то, что думаю, и то, что вижу. Как акын — что видит, то и поет», — подчеркнул Сатановский.

23 октября политолог в своем Telegram-канале написал, что искренне сожалеет о случившемся. Он попросил принять эти слова в качестве извинений.

«Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений», — отметил Сатановский.

Ранее он высказался о своем увольнении с канала. По его словам, Соловьев принял правильное решение.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось», — сказал Сатановский.

Также он объяснил, что в молодости трудился в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот», из-за чего в его лексиконе есть некоторые особенности. При этом политолог подчеркнул, что не допустил ни одного матерного слова в адрес дипломата.

«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие», — сказал Сатановский.

Где сейчас Сатановский

В октябре политолог, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о возможном переезде в Израиль, заявил, что остается в России.

«Я пенсионер. Живу и буду жить я в России», — констатировал востоковед.

После увольнения с «Соловьев LIVE» медийная активность Сатановского снизилась, однако он продолжает давать комментарии различным изданиям в качестве эксперта. К примеру, 13 июня на сайте fedpress.ru вышел материал с комментарием Сатановского о грядущих выборах президента Ирана после гибели в авиакатастрофе главы республики Ибрахима Раиси.

«Никакие интересы России не будут учтены даже при победе самого интересного нам кандидата. Этот вопрос вообще надо вычеркнуть из повестки, он сам по себе в корне неправильный. Не приставайте к чужим выборам с нашими интересами», — сказал Сатановский в беседе с изданием.

Кроме того, эксперт продолжает вести свой Telegram-канал «Армагеддоныч». При этом новые публикации представляют собой репосты сообщений различных источников, таких как Telegram-каналы «Соловьев», «Два майора», Readovka и другие.

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