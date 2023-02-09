«Будет уместно»: политолог о применении ядерного оружия в ходе СВО Политолог Михеев назвал верным решением применить в ходе СВО ядерное оружие

Фото: МО РФ

Политолог и публицист Сергей Михеев считает, что президент России Владимир Путин подразумевал под ответом Западу возможность применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине. Комментируя слова главы государства ИА SM.News, эксперт заметил, что такое решение «будет уместно» и верно, так как позволит создать проблемы для главных спонсоров ВСУ.

Если Путин готов ответить не только бронетехникой, я думаю, что это будет уместно, — отметил политолог.

По словам Михеева, Запад и США уверены, что Москва не решится на применение ядерного вооружения, поэтому начинают поставлять танки и обсуждать возможность поставки самолетов ВСУ. Эксперт считает, что слова об ответе Западу стали реакцией лидера России «на турне западных политиков по странам».

Одна из основных мыслей, которая их [Запад и США] посещает, что Россия не решится применить ядерное оружие. Сначала они говорили, что Россия вот-вот применит тактическое ядерное оружие по территории Украины, а теперь говорят, что Россия ни за что в жизни на это не решится и якобы бояться нечего, — заключил эксперт.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ранее заявил, что сроки проведения спецоперации России на Украине определяются президентом страны Владимиром Путиным исходя из геополитических, а не военных соображений. По его словам, цели СВО будут достигнуты тогда, когда у России будет желание.