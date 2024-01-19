«Будет солнечно»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные Вильфанд: москвичей ждет солнечная погода в выходные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Москве в выходные дни и понедельник, 22 января, в отличие от последних дней будет обусловлена антициклоном, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу и воскресенье будет солнечно и без осадков.

Осадков не ожидается, будет солнечно, но температура ожидается ниже нормы примерно на 4–5 градусов. Так что нас ждет нормальная зимняя погода, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что после снегопада 18 января в Москве наблюдаются очень высокие сугробы — до 40–48 сантиметров, а в Подмосковье их высота составляет больше полуметра.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается очередной всплеск тепла. По его словам, к среде, 24 января, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +1 градуса.

При этом в выходные дни в столице сохранится морозная погода, температура воздуха составит от минус 8 до минус 13 градусов. Погода в столице будет умеренно холодной, без экстремальных снегопадов и сильных порывов ветра, будет преимущественно облачно.