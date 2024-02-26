«Будет сбит»: военный эксперт предсказал судьбу Mirage в небе Украины Военэксперт Леонков: истребители Mirage бесполезны перед системами ПВО России

Фото: Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Mirage 2000

Истребители Mirage 2000 окажутся бесполезны перед современными комплексами противовоздушной обороны России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского касательно того, что французские самолеты вскоре могут оказаться в пользовании ВСУ.

Mirage 2000 может нести вооружения класса воздух-земля или ракеты класса воздух-воздух, но летно-технические характеристике не позволяют ему действовать при современных комплексах противовоздушной обороны. Так как то оружие, которое истребитель несет, как раз применимо в зоне, где действуют зенитные ракетные системы. Поэтому данный самолет, в случае передачи его ВСУ, скорее всего, будет сбит, — рассказал Леонков.

Военный эксперт добавил, что Mirage 2000 устаревают, так как под них не разрабатываются современные комплексы вооружений. Большую часть этих самолетов французы поставляют только на экспорт, а сами используют новые истребители Dassault Rafale, пояснил он.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что французские истребители Mirage 2000 появится на Украине не ранее чем через полгода. По его словам, далеко не факт, что Париж и Киев смогут договориться хоть о чем-то, а если Украина достигнет успеха, то придется еще «очень много сделать».