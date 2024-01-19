Будет ли всеобщая мобилизация и война РФ с НАТО? Сводка военкоров 19 января

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Всеобщая мобилизация и война НАТО с Россией, БМР-3М «Вепрь» и МРТК-Р «Уран-6» против мин в Донбассе, применение ВС РФ советских противокорабельных ракет П-35, текущая ситуация в зоне проведения спецоперации — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru

Андрей Руденко высказал свое мнение о возможной войне НАТО и России

«Ко всеобщей мобилизации и полномасштабной войне с Россией должно быть готово все население и власти стран НАТО, такая война состоится в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. „Если драка неизбежна, бить надо первыми“. Так, в 2015 году в ходе заседания дискуссионного клуба „Валдай“ Владимир Путин ответил на вопрос. И уже, как подтверждение этих слов, в 2022 году наша армия начала СВО по защите России. Кто-то попытается исправить и сказать, что Россия встала на защиту ДНР и ЛНР, и это будет недальновидный ответ. Вы думаете, что после того как нацисты уничтожили бы республики, они остановились бы ? Тогда вы, видимо, вообще ничего так и не поняли. Война идет по защите именно России, и сейчас это ясно как никогда, когда глава целого военного ведомства говорит о том, что нужно готовиться к войне с нами», — написал военкор.

По его мнению, Владимир Путин, «принимая решение о начале СВО, как раз и отталкивался от планов Запада нанести сокрушительный удар России с помощью накачанной „по уши“ оружием и пропитанной нацизмом Украины».

«Но они просчитались, весь комплекс мер по уничтожению нашей страны сделал ее только сильнее. И я бы на месте сволочей, чьи деды служили фашистской Германии, уже бы наконец-то усвоил урок и прекратил бы даже думать о сражении с Россией, иначе может оказаться так, что у них не окажется этих 20 лет», — добавил Руденко.

«Военная хроника»: «БМР-3М „Вепрь“, МРТК-Р „Уран-6“ — мастера разминирования»

«Эти две боевые машины в разное время отлично показали себя в Сирии, на Северном Кавказе и в Афганистане. Пришло время очистить от боеприпасов территорию Донбасса. Легкие бронемашины с дистанционным управлением применяются российскими войсками для разведки и разминирования заграждений из противопехотных мин. К примеру, „Уран-6“ способен функционировать на удалении до 1 км. Комплекс „Уран-6“, двигаясь со скоростью 5 км/ч, расчищает полосу почти 2 м, что приносит огромную пользу штурмовым и мотострелковым подразделениям. Сам же он выдерживает подрыв до 60 кг тротила. Благодаря такой технике, как „Уран-6“, удается сохранить жизни саперам, десантно-штурмовым подразделениям и гражданскому населению. Оператор управляет „Ураном“, видя изображение с четырех камер, поэтому боевая машина всегда двигается под контролем, независимо от направления», — отметили авторы канала.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press БМР-3МА

«Военная хроника» также пишет, что БМР-3М «Вепрь» — бронированный «дикарь», очищающий от мин и фугасов городскую и прифронтовую зону.

«Высочайшая бронезащищенность позволяет проделывать „коридоры“ в минных полях из противоднищевых мин с контактными взрывателями шириной до 3,2 м в условиях огневого воздействия артиллерии, танков и ПТРК противника. Ширина „коридоров“ в полях мин с магнитными взрывателями может достигать 7 м. Машина оснащена восемью гранатометами постановки дымовой завесы комплекса 902В „Туча“ для противодействия ПТУР с лазерно-лучевым наведением и сокрытия от средств оптико-электронной разведки, а также 12,7-мм пулеметом НСВТ. Для обеспечения индивидуальной ПВО экипажу может быть предоставлен ПЗРК „Игла-С“/„Верба“. На базе БМР-3М создан дистанционно управляемый комплекс разминирования „Проход-1“», — добавил источник.

«Рыбарь» рассказал, какой советский боеприпас ВС РФ могут применять в зоне СВО

«Украинские ресурсы утверждают, что в ходе недавних ударов по промышленным объектам на подконтрольной киевскому режиму территории российские войска использовали советские противокорабельные ракеты П-35. Вывод об этом они сделали на основании якобы найденных обломков. Если это действительно так, то решение вспомнить об устаревших ПКР можно только приветствовать. Их точность для поражения наземных целей, конечно, вряд ли соответствует современным требованиям, но вот в качестве ложных целей они подходят прекрасно. И, скорее всего, именно в этих целях П-35 и применяли», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» обратил внимание, что в арсеналах ВМФ есть определенный запас противокорабельных ракет — от «Москитов» до «Вулканов».

«Их носители сняты с вооружения или просто немногочисленны, и после определенной доработки некоторые могут вполне использоваться для ударов по наземным целям. Лишними они точно не будут и явно доставят противнику проблем. Особенно ПКР с массой боевой части в 500 кг: в случае точного прилета по крупной стационарной цели они нанесут куда больший ущерб, чем „Калибр“ или Х-101», — добавил источник.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Александр Сладков рассказал о текущей ситуации в зоне проведения СВО

«Перелом еще не наступил, тем не менее боевая инициатива наша. Противник пытается контратаковать — безуспешно. Дефицит боеприпасов ВСУ стремятся уравновесить наличием ударных БЛА. Мы копим потенциал. Точно так же, как в прошлом году, зная, что противник пойдет в наступление. Людей у нас достаточно. Весь смысл сегодня в стремлении к техническому превосходству. Мы это можем сделать при достаточном напряжении НИИ, КБ и вообще всего ВПК», — отметил военкор.

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