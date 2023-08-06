Будет ли Владимир Путин переизбран в 2024 году, сколько голосов наберет

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин победит на следующих президентских выборах, набрав свыше 90% голосов. В такой формулировке процитировал официального представителя Кремля Дмитрия Пескова журналист The New York Times. Верно ли передали слова пресс-секретаря президента России, что сам Путин говорил про свое участие в выборах 2024 года?

Следующие выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Совет Федерации примет решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

6 августа 2023 года репортер The New York Times передал на страницах своего издания слова Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин в случае участия в выборах наберет больше 90% голосов.

Как сообщил Дмитрий Песков изданию «Подъём», американский журналист исказил его слова и цитата некорректна:

«Абсолютно журналист The New York Times некорректно это передаёт. Был вопрос с его стороны про выборы и про то, кто будет избираться. Ответ был следующим: уровень консолидации общества вокруг президента абсолютно беспрецедентный, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что если Путин будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет.

Но выборы являются демократией, сам президент об этом говорил в своём послании. Хотя с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом. Вот о чём шла речь. А [цитата с прогнозом на исход выборов] — это, конечно, неправильная передача».

Что Владимир Путин говорил о своем участии в президентских выборах 2024 года

Дмитрий Песков 8 июня текущего года заявил, что Путин своевременно объявит, примет ли он участие в выборах главы государства

«У выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании и так далее. Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Сам же Путин в феврале 2023 года в ходе оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что выборы президента России пройдут в строгом соответствии с законом.

«Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур», — отметил глава государства.

В ноябре 2021 года Владимир Путин обратил внимание, что само наличие у него права переизбраться на новый срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году, стабилизирует ситуацию в стране. При этом он признался, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

В сентябре того же года Путин принял участие в пленарном заседании на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Там он не стал отвечать на вопрос, примет ли он участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Брунее в ноябре 2024 года, то есть уже после следующих выборов главы российского государства.

«Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон», — заявил российский лидер.

Какие прогнозы на президентские выборы 2024 года дают эксперты

Политолог Дмитрий Бадовский в беседе с РБК отметил, что не сомневается в участии Путина в президентской гонке.

«Для администрации президента участие Владимира Путина в выборах 2024 года должно являться и является базовым сценарием. Все иное было бы странно. Проблемы трансфера или транзита власти в 2024 году не существует: Путин пойдет на выборы и переизберется президентом», — считает он.

Политолог, политтехнолог и президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также уверен, что Путин победит на президентских выборах в следующем году.

«Избирательная кампания Путина уже ведется. Пока, по крайней мере, сценарий базовый, плановый, из которого исходят и в рамках которого делается большое количество действий на разных административных уровнях: ЕДГ в 2023 году будет, президентские выборы в 2024 году тоже будут, на них пойдет Путин и выиграет их. Пока сценарий Кремля такой», — пояснил Минченко RTVI.

Какой рейтинг у Путина сейчас

4 августа 2023 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал самый актуальный опрос об уровне доверия россиян президенту России Владимиру Путину. Согласно результатам исследования, этот показатель превысил 77% — за период с 24 по 30 июля он увеличился на 0,6 п. п. и составил 77,4%.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,4% участников опроса (плюс 0,6 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,4 п. п. и составляет 73,6%», — говорится в исследовании.

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