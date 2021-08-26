Будет ли у незаменимого Шойгу новое амплуа

В принципе, все привыкли, что у нас прорывные инициативы, особенно влияющие на благосостояние населения и кадровые вопросы, обычно исходят от президента. Он же обычно публично осаживает особо ретивых деятелей. Тех, что то стипендии предложат отменить, то работать без выходных. Но есть популярный политик, который многие годы не стесняется выступать с неординарными предложениями.

Немногие, видимо, помнят, что ещё десять лет назад Сергей Кожугетович предложил перенести столицу России в Сибирь для более гармоничного развития государства в целом и решения демографических проблем востока страны. Спустя десятилетие он не просто вновь предлагает построить по образцу многих государств новую столицу на сибирских землях, но заодно развернуть там несколько современных, выстроенных по заранее продуманному плану городов. Такие его проекты освоения новых земель встретили достаточно скептическое отношение разного рода критиков, увидевших в них чисто предвыборное громадьё неосуществимых планов. Мол, сколько проблем и скандалов со строительством космодрома Восточный, с посёлком для работников. А тут — целые города.

Но вот именно Сергей Шойгу предлагает созывать ежегодные партийные конференции с целью анализа выполнения данных партией власти обещаний. После создания и обнародования программы «народной партии» на основе распространённых сотен тысяч анкет такой посыл выглядит серьёзной ставкой на развитие интерактивной и ответственной политики, не отгороженной от избирателя и гражданина стенами чиновничьих кабинетов.

mil/vk.com

Понятно, что партия власти стремится к некоторому ребрендингу, стремясь отделаться от репутации «профсоюза бюрократов». А Шойгу как фронтмен нынешнего федерального списка и должен проявлять максимальную активность. Но ведь важно не только, что говорят, но и кто говорит. Сергей Кожугетович, министр с самым большим властным стажем из всех действующих высших российских сановников, давно ассоциируется с решительностью и эффективной жёсткостью управления. Его же нынешнее заявление выглядят уже заявкой на нечто большее, чем просто руководство Минобороны.

Конечно, предполагаемые отчётные конференции легко могут превратиться в формальные партхозактивы, во время которых будут мухи дохнуть. А невыполненные «наказы избирателей» благополучно забудутся, как и многие данные в прошедшие десятилетия обещания. Но если президент вновь на съезде ЕР ставит вопрос об обновлении партии, то введение регулярных отчётов о выполнении той же «народной программы» может кардинально изменить настрой внутри «Единой России». А главное — не позволить «замотать» её основные красивые положения.

В конце концов, по настоянию президента губернаторы, большинство из которых возглавляют предвыборные списки ЕР, уже проводят свои прямые линии в регионах с автоматическим подключением при ответах на острые вопросы местных министров. Тот самый случай, когда власть по-любому становится ближе к народу и доступнее. Теперь же есть возможность создания в партии постоянно действующего и жёсткого контрольного механизма. Что особенно важно на фоне явно усиливающейся связки: партия — думская фракция — правительство.

И немалая интрига уже заключается в том, в какой степени и в каком качестве в этом процессе будет участвовать первый номер нынешнего федерального списка «Единой России».