Будем дружить с киргизами: что Путин хочет получить в Бишкеке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Садыр Жапаров

Визит президента России в Бишкек, последовавший за его встречей и переговорами с лидером Узбекистана Мирзеевым, ясно показал намерение России оставаться важнейшим партнером новых государств с советским прошлым. В некотором смысле, учитывая скорый визит Владимира Путина в Пекин, такая политика может служить материализацией и закреплением объявленного в Москве политического и экономического поворота на Восток.

Противостоять западному вмешательству

Показательно, что прилет нашего президента в столицу Киргизии для переговоров с коллегой Садыром Жапаровым и для участия в коллективной встрече в рамках саммита СНГ стал его первым зарубежным визитом в этом году. А значит, Кремль подчеркнул значение, которое там придают развитию особых отношений с регионом постсоветской Средней Азии.

Понятно, что активизация российской политики в этой части мира воспринимается еще и как ответ на усилия коллективного Запада перетянуть государства региона в орбиту своей политики — это было особенно заметно в ходе встреч лидеров среднеазиатских стран сначала с президентом США Джо Байденом, а затем и с немецким лидером Олафом Шольцем.

Сверхзадача западных политиков очевидна: добиться от наших соседей свертывания параллельного импорта в Россию, позволяющего получать через посредничество дружественных стран некоторые санкционные товары. И мы видим, как Казахстан даже готов практиковать подобные ограничения в отношении России, несмотря на то, что обе страны входят в Евразийский экономический союз. А значит, поддерживают единое экономическое пространство. С Киргизией ситуация явно иная.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Садыр Жапаров

Половина Киргизии уже в России

Сейчас миллионы жителей Киргизии работают в России без каких-либо ограничений, пополняя бюджет своей страны чуть ли не на треть. А потому вряд ли в Бишкеке кому-то может прийти в голову мысль ограничить транзитные экспортные поставки в Россию. Такая многовекторная игра не будет стоить киргизам свеч. Потери оказались бы весьма чувствительными для ее экономики.

Тем более что Киргизия была привлекательна для американцев исключительно как транзитный пункт переброски материальных ресурсов во время их оккупации Афганистана. Тем не менее США не отказались бы сохранять свою базу в Киргизии и впредь.

Но тут уже России пришлось оказать давление на своих партнеров. Поэтому в этой горной стране уже 20 лет существует наша военная база Кант. И такой юбилей — лишний повод обсудить детали двухстороннего военного сотрудничества, которое остается основой гарантии безопасности Киргизии. А потому на эту базу, по заверениям Владимира Путина, будет поступать самое современное оружие.

Конечно, в ходе визита Владимира Путина будут подчеркиваться и внешние атрибуты добрососедских отношений. Президент Жапаров награжден орденом Дружбы. Страна получит подтверждение серьезных российских инвестиций в систему образования республики, в строительство школ с обучением на русском языке. А это важный жест на фоне нарастания языкового национализма у некоторых соседей.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Садыр Жапаров

Сохранять единое пространство

Но последние активные действия России в регионе свидетельствуют о том, что Москва ставит не только на скрепы общего прошлого. Мы же помним торжественное открытие 7 октября президентами России, Узбекистана и Казахстана символического крана, который привел в действие газопровод (он был построен еще в советские времена, но долгие годы фактически бездействовал). И пусть прокачка трех миллионов кубов российского газа пока не относится к рекордным поставкам, но этот коллективный жест означает возвращение в орбиту российской политики всего среднеазиатского региона.

Есть информация, что Россия уже в ходе саммита СНГ озвучит список из ста западных НПО, работающих в странах союза и представляющих угрозу безопасности для многих государств. И, вероятно, Россия предложит их закрыть.

Пришло время всем определяться. Последние события в мире сужают возможность сидения на нескольких стульях сразу.

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