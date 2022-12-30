Буддийский монах назвал условие сохранения СССР Буддийский монах Йонтен-гелонг: СССР мог существовать, если бы власти не отвергли религию

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СССР удалось бы сохранить, если бы советские власти не устраивали репрессии в отношении религиозных организаций и в принципе не трогали религию. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). Он отметил, что идеология Советского Союза близка буддизму в части заботы о ближних, уважения к старшим и заботы о нуждающихся. Столетие образования СССР приходится на 30 декабря 2022 года.

Безусловно, в СССР было много позитивных вещей, сама идея равенства всех людей очень близка буддистам. <...> СССР развалился, система была не идеальной, и, возможно, как раз потому, что в свое время советское руководство отвергло религию. Быть может, если бы в Союзе нашлось место религии с ее многовековой мудростью, удалось бы найти гармонию между идеологией СССР и религией, то страна бы не только не развалилась, но и продолжила свое стремительное развитие, — сказал Киришов.

Он напомнил, что в советские времена все религии, включая буддизм, претерпели упадок. В результате политики властей страны в Калмыкии, в частности, не осталось ни одного буддийского храма и ни одного действующего священнослужителя, в результате чего «упадку подверглась и национальная культура многих народов».

Киришов напомнил, что верующим в СССР жилось тяжело, буддисты выполняли свои религиозные обряды тайно дома, и когда власти узнавали, что кто-то из граждан является адептом религии, «у него сразу начинались проблемы, с работы увольняли и могли даже посадить в тюрьму».

Ранее политолог Семён Багдасаров заявил, что на фоне проведения специальной военной операции России на Украине страна нуждается в исторической реабилитации личности Иосифа Сталина. По его словам, это бы поддержало 80% россиян. Эксперт полагает, что реабилитация экс-главы СССР поднимет дух народа.

Праправнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад, комментируя предложение партии «Коммунисты России» перенести останки его прадеда в мавзолей, ранее заявил, что выступает в поддержку эксгумации, но с иной целью — провести их ДНК-тест. По его словам, это помогло бы разоблачить самозванцев, выдающих себя за потомков советского лидера. При этом он напомнил, что сам Сталин хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Надеждой Аллилуевой на Новодевичьем кладбище.