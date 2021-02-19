Брянский блогер пошёл по стопам Навального и попал под суд

https://static.news.ru/photo/72dc4982-72cb-11eb-828a-96000091f725_660.jpg Фото: bryansk.sledcom.ru

Блогер из Брянска предстанет перед судом за клевету на участника Великой Отечественной войны, которого молодой человек обвинил в государственной измене. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд, - говорится в сообщении. Отмечается, что блогер обвинён по статье "Клевета, соединённая с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления".

Следствие полагает, что в августе 2020 года блогер обвинил ветерана в том, что тот в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с контрразведкой "Абвера". При этом следователи утверждают, что обвиняемый знал о том, что говорит неправду.

В мае 1942 года в результате ожесточённых боёв с применением немцами нервно-паралитического газа в районе города Керчь ветеран Великой Отечественной войны попал в фашистский лагерь "Шталаг-326" с другими красноармейцами, - дополняется в сообщении.

Подчёркивается, что жертва клеветы "сохранил верность родине" и не выполнял указания пленителей. Позднее ветеран сбежал из лагеря и продолжил службу в Красной армии, а в 1945 году ему вручили награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что обвинение попросило суд приговорить Алексея Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей в рамках слушаний по делу о клевете. Помощник прокурора Екатерина Фролова отметила, что подсудимый рассчитывал, что 95-летний ветеран, которого оклеветал Навальный, не сможет дать отпор и защитить свою честь. Фролова добавила, что все доводы, представленные подсудимым и его защитой, голословны и необоснованны, а сам Навальный не только не раскаялся в содеянном, но и продолжил бросаться оскорблениями в ходе судебного процесса.