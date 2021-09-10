Бронзовый князь продолжает свой бой

У нас ни одно событие, даже в историко-культурном плане, не обходится без шлейфа политических конспирологических предположений. Вот и открытие в грядущие выходные мемориального комплекса на месте битвы на Чудском озере мгновенно обросло спекуляциями насчёт того, что это наверняка значительный аппаратный выигрыш одного из инициаторов установки памятника — митрополита Псковского и Порховского Тихона, в лице которого кое-кто видит будущего Святейшего патриарха. Раз уж он, к тому же, якобы духовник самого президента.

Вряд ли молодой князь Александр, встретивший со своей дружиной немецких крестоносцев с ополчением из чуди, предков современных эстонцев, мог предполагать, что его битва за родную землю и веру спустя века обернётся подковёрным выяснением cui prodest — кому это выгодно. Действительно, открытие 15-метрового памятника князю с дружиной и павильона с панорамным полотном, отражающим ключевой момент сражения у посёлка Самолва в Псковской области, — это не только дань исторической памяти и будущий популярный объект исторического туризма. Но и кульминация празднований 800-летия великого князя — воина, государственного деятеля и дипломата.

Фрагмент памятника Александру Невскому на территории храма/Москва Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Есть информация, что в воскресенье, 12 сентября, мемориал может посетить и сам президент, что придаст торжествам особое, государственное звучание.

А вот имя князя, осуществившего, как сейчас сказали бы, поворот на Восток, отразившего западную экспансию и идеологию католицизма, действует на некоторых деятелей так же, как святая вода на бесноватых. Сколько в этот год было вброшено «откровений». И что битва носила локальный второстепенный характер. То ли дело литовский князь Довмонт, воевавший с немцами под Псковом. А Невский-то не кто иной, как сепаратист и коллаборационист, предавший собственного брата Андрея, готового лихо биться с монголами до последнего русича.

Вся эта навязываемая псевдоисторическая дискуссия имела целью отнюдь не академическое познание истины. Недаром ещё один одиозный деятель повторял: «Лишите народ истории, и через поколение он превратится в толпу...» А народ, лишённый героев, не имеет представления о нравственном идеале, о моральной высоте, на которую надо ориентироваться. Тогда история постепенно полнится исключительно злодеями, которых необходимо стыдиться. Равно как и всего своего прошлого.

Владимир Путин kremlin.ru

Вот недавний весьма показательный пример. В беседе с тверским губернатором президент обмолвился о том, что нет прямых доказательств участия Григория Лукьяновича Скуратова, Малюты, в убийстве митрополита Филиппа. Что тут началось! Мало им было реабилитации сталинизма, так «полицейский режим» ещё и опричника обеляет. Вот только у информации об убийстве Филиппа Малютой есть только один источник — обиженный на свою родину эмигрант князь Курбский. Собственно, откровения Курбского и бывшего опричника немца Штадена, написавшего злобные «Записки о Московии», а заодно составившего для императора план захвата Руси, во многом и служат источниками описания эпохи. Представьте, что было бы, если бы наши потомки о нынешних временах судили бы исключительно по работам американских советологов.

Но по мнению наших либеральных прозападных историков, Владимир Путин покусился на постулат о вечном российском зле. Притом, как изящно выразился один из современных писателей, Малюта все свои возможные грехи искупил уже тем, что пал на поле битвы за Отечество.

Так что и новый величественный памятник князю Александру — это отлитый в бронзе зримый ответ циникам.