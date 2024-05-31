Бронежилет нового поколения представили на выставке в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перспективную модульную платформу на основе бронежилета скрытого ношения представили производители тактического снаряжения компании «Атлант-Армор» на прошедшей в Москве специализированной выставке «Экипировка». Выставка проводилась в столичном Экспоцентре под девизом «Предприятия России — защитникам Отечества», передал собкор NEWS.ru.

Бронежилет находится в стадии финальной доработки с учетом пожеланий военнослужащих, военных корреспондентов и добровольцев, доставляющих гуманитарную помощь в зону СВО.

Мы получили много отзыв от ветеранов СВО и действующих военнослужащих о том, что для нахождения в тылу и на передовой нужны разные по классу бронежилеты, но человек чаще всего не имеет возможности брать с собой в командировку сразу два таких изделия. И тогда возникла мысль воспользоваться уже употребляемым по миру модульным решением, но при этом доработать жилет для максимального удобства. Мы взяли за основу жилет скрытого ношения с классом защиты БР-2 (держит пистолетную пулю и большинство осколков) и дополнили его быстросъемными бронепластинами класса БР-4 или БР-5 (держат автоматные и винтовочные пули), а также съемной защитой горла и паха, - сказал представитель «Атлант-Армор»Кирил Силаков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В результате примененного подхода жилет поучился "почти невесомым", и в варианте без дополнений получается идеальным защитным снаряжением для служащих тыловых подразделений, военкоров СМИ и добровольцев, доставляющих помощь в зону СВО — там, где вероятность стрелкового боя очень низкая, а большинство ранений получаются от осколков артиллерийских снарядов и ракет. А с дополнительной защитой и бронепластинами изделие сразу превращается в штурмовой жилет, в котором можно идти в бой.

Мы стараемся учесть все нюансы и все замечания, которые нам высказывают. Главное — новую платформу мы делаем очень легкой по весу и очень эргономичной. И контролируем качество материалов. Уже сейчас интерес к жилету есть и у силовиков, и у представителей СМИ. По соотношению веса, удобства и планируемой цены, такой вещи на рынке еще нет, - рассказал Силаков.

Ранее сообщалось, что перспективный комплекс подавления дронов «Грибочек» представили на выставке «Комплексная безопасность», прошедшей в подмосковном парке «Патриот». По словам разработчиков, опытный вариант прибора представляет собой блок с четырьмя излучателями помех, и предназначен в первую очередь для защиты транспорта от ударов БПЛА, в том числе медицинских или пожарных машин, а также автомобилей волонтерских организаций, доставляющих гуманитарную помощь в зону боевых действий.