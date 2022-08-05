Брокер предрек снижение доходов «Газпрома» и остановку «Северного потока» Брокер Антонов предрек снижение доходов «Газпрома» и остановку «Северного потока»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за санкционных рисков «Газпром» не планирует вводить в эксплуатацию отремонтированную турбину «Северного потока», а значит в скором времени газопровод остановится, а доходы компании уменьшатся, предположил руководитель направления инвестиционного консультирования Алексей Антонов. Он также предсказал дальнейшее снижение рост цен на нефть, передает EADaily.

Похоже, что из-за санкционных рисков компания не планирует вводить в эксплуатацию отремонтированную турбину и отправлять на ремонт другие. Поэтому с большой вероятностью «Северный поток» скоро встанет, а доходы «Газпрома» еще больше просядут, — заверил Антонов.

Он также спрогнозировал дальнейшее снижение цены на черное золото до $90 за баррель в случае отсутствия мощного отскока с возвратом котировок. Антонов отметил, что банки показали неплохой результат торгов на Мосбирже, однако «потащить» за собой весь индекс они не смогут. Брокер напомнил, что в понедельник на рынок выйдут «дружественные» нерезиденты, которые с наибольшей долей вероятности начнут сокращать портфели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» очень хотел бы вернуть отремонтированный газотурбинный двигатель для «Северного потока». Однако, по его словам, важно увидеть юридическое подтверждение, что агрегат не находится под санкциями. Он подчеркнул, что словесных обещаний от Евросоюза недостаточно.