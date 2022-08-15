Британский самолет-разведчик нарушил госграницу России В Минобороны сообщили о нарушении британским самолетом-разведчиком госграницы России

Британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что для пресечения нарушения российской госграницы в воздух был поднят МиГ-31бм. Российский истребитель идентифицировал нарушителя, им оказался самолет RC-135 ВВС Великобритании.

Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской Государственной границы. Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что экипаж российского истребителя вытеснил британского разведчика за пределы госграницы.

12 августа британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен пролетающим над акваторией Черного моря. Он брал курс в сторону Сочи, но, не долетев до цели, повернул в обратном направлении. Он отправился с территории английской авиабазы НАТО в Уоддингтоне, а спустя ровно три часа уже был замечен пролетающим над Черным морем. Разведчик двигался со стороны Румынии и держал маршрут в сторону Сочи, пролетая между Крымским полуостровом и Турцией.