В Британии рассказали, что Россия послала НАТО жесткий сигнал по F-16 Эксперт Меркурис: Россия показала НАТО, что уничтожит F-16 на Украине

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Российские военные показали НАТО, что смогут ударить по истребителям F-16 на аэродромах Украины, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. Так он прокомментировал удар по украинскому аэродрому Староконстантинов.

Ущерб, нанесенный этому аэродрому, возможно, замедлит поставку F-16, но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар, — заявил специалист.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что первыми F-16 отправит на Украину Дания, партия нидерландских истребителей будет передана Киеву во второй половине года. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев позже рассказал об ударе по аэродрому в Хмельницкой области Украины, где ВСУ собираются принять истребители F-16.

Военный летчик РФ Владимир Попов до этого сообщил, что американские истребители F-16, которые появятся на вооружении у ВСУ, можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою.