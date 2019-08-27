https://static.news.ru/photo/34d4d6e0-c8ef-11e9-bb10-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидеры оппозиционных партий в Великобритании договорились вместе противостоять выходу страны из Евросоюза без заключения сделки.

Лидер лейбористской партии Джереми Корбин на встрече с другими представителями оппозиционных партий Британии договорился вместе делать всё возможное, чтобы помешать Brexit без заключения сделки. Речь может идти о принятии новых законов или объявления вотума недоверия, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.