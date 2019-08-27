Лидеры оппозиционных партий в Великобритании договорились вместе противостоять выходу страны из Евросоюза без заключения сделки.
Лидер лейбористской партии Джереми Корбин на встрече с другими представителями оппозиционных партий Британии договорился вместе делать всё возможное, чтобы помешать Brexit без заключения сделки. Речь может идти о принятии новых законов или объявления вотума недоверия, передаёт
Как ранее писал News.ru, глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.