Британцы заявили о космической силе «Авангарда»: за сколько долетит до США Daily Express: российский «Авангард» можно запускать из-за пределов атмосферы

Фото: МО РФ

Пуск ракеты «Авангард»

Британское издание Daily Express поделилось своими наблюдениями о возможностях российского ракетного комплекса «Авангард». За какое время он поразит любую цель на Земле и откуда его можно запускать?

За сколько «Авангард» долетит до США

Как пишет Daily Express, уникальные характеристики этой ракеты позволяют запускать ее из-за пределов атмосферы Земли и поражать цели по всему миру в рекордно короткие сроки.

«Ракета, которую Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — отмечается в материале издания.

В статье указывается, что ракета способна достигать скорости в десятки тысяч километров в час, что делает ее уникальной в своем роде.

«Такое орудие является единственным в своем роде», — констатирует Daily Express.

Эксперты издания добавляют, что эта ракета не может быть остановлена существующими средствами противоракетной обороны Запада. По их словам, ракетный комплекс значительно усилит боевые возможности стратегических ядерных сил Москвы.

Что известно о комплексе «Авангард»

Как сообщается на сайте «Военное обозрение», ракетный комплекс «Авангард» включает несколько основных элементов. Первый — межконтинентальная баллистическая ракета, отвечающая за разгон и вывод боевого блока на расчетную траекторию. На первом этапе в этой роли будут использоваться ракеты УР-100Н УТТХ, а в дальнейшем комплекс будут строить на базе перспективной МБР РС-28 «Сармат».

Второй элемент — гиперзвуковой планирующий боевой блок. После разгона и сброса с ракеты он должен совершать полет к цели и уничтожать ее при помощи встроенной боевой части.

Фото: МО РФ

«Планирующий крылатый боевой блок более чем серьезно отличается от традиционных боеголовок для МБР как с точки зрения техники, так и по принципам работы. В отличие от „обычных“ боевых блоков, крылатое изделие способно совершать планирующий полет, а не только „падать“ на цель. Кроме того, МБР на активном участке придает ему высокую скорость. Все это дает блоку ряд характерных преимуществ», — отмечается в материале «Военного обозрения».

Одним из главных преимуществ «Авангарда» является высокая скорость. Во время очередного испытательного запуска в декабре 2019 года ракета достигла скорости около 27 махов, о чем сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, который тогда занимал должность зампреда правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Такие возможности позволяют боевому блоку в минимальное время выйти в район цели, резко сократив шансы на успех систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, пишет «Военное обозрение».

Когда проходили испытания и сколько единиц «Авангарда» стоят на вооружении РФ

В июле 2018 года были завершены разработки «Авангарда», а предприятия ОПК начали его серийное производство. 26 декабря 2018 года Борисов заявил об осуществлении удачного пуска из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области по полигону Кура на Камчатке.

После успешных испытаний «Авангарда» 26 декабря 2018 года Путин заявил о том, что программа зачетных летных испытаний комплекса завершена, а в 2019 году он поступит на вооружение российской армии.

«Будет развернут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения. Новая система „Авангард“ неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа», — отмечал президент России.

В Домбаровской дивизии РВСН в Оренбургской области 29 декабря 2019 года сформированный полк приступил к боевому дежурству с «Авангардами».

Фото: МО РФ

ВС РФ в период с 2012 по 2020 год заявили о проведении пяти успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард», говорится в «Основных итогах деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012–2020 годах».

По состоянию на 2022 год на вооружении ВС РФ находятся шесть единиц «Авангарда».

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