БРИКС назвали проводником в «новый этап деколонизации» Полковник в отставке Безруков: БРИКС ведет новый этап деколонизации

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

В мире начинается новый этап деколонизации, огромную роль в осуществлении которого играет БРИКС, заявил профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России, полковник СВР в отставке Андрей Безруков на заседании Зиновьевского клуба. По его словам, страны организации реализуют эксперимент, в котором обязательным условием является принцип равенства и суверенитета, передает корреспондент NEWS.ru. Если он продлится несколько лет, то в мире больше не будет сильных и слабых государств, а будут лишь равные, добавил эксперт.

В мире начинается новый этап деколонизации, основанный прежде всего на эксперименте новых отношений между суверенными и равноправными странами. Страны БРИКС имеют различную культуру и вес, но в этом эксперименте они придерживаются принципа равенства и суверенитета, несмотря на все различия. Если этот эксперимент будет продолжаться несколько лет, то мы сможем построить систему, где нет сильных и слабых, а идет диалог между равными странами, — объяснил Безруков.

Результаты эксперимента уже можно видеть на примере Африки, где ведется не только политическая, но и экономическая деколонизация, добавил он. Так, Нигер уже выступил против того, чтобы быть «придатком Парижа».

Я считаю, что Россия, проходя первый этап деколонизации, выступила в качестве примера. Сейчас ее роль можно определить как «миссию охраны». Создание второго центра силы, независимого от Соединенных Штатов, дает возможность другим странам продолжать процесс деколонизации, не боясь за свой суверенитет, — добавил эксперт.

Не менее важным пунктом является и ментальная деколонизация, добавил он: в прошлом многие страны были полуколониальными, однако теперь они выбирают двигаться вперед, осознавая свою ценность.

Ранее политолог Станислав Ткаченко заявил, что Россия и Китай рассматривают БРИКС в качестве запасного аэродрома. ООН он назвал парализованной организацией, которую Москва считает временной площадкой.