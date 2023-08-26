«Бригады сгорают»: военэксперт о «перезагрузке» контрнаступления ВСУ Военэксперт Дандыкин: ВСУ обескровлены по личному составу и технике

Фото: МО Украины

Третий месяц контрнаступления ВСУ привел к тому, что украинская армия обескровлена по личному составу и технике, сообщил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. По его оценкам, ВСУ потеряли около 50 тысяч человек. Дандыкин предположил, что Украина попытается закрепиться на нынешних позициях, однако он выразил сомнение, что это удастся сделать. Эксперт добавил, что судя по опросам украинских пленных, скоро у ВСУ совсем не останется подготовленных бойцов.

ВСУ не хватит резервов на почти 800 км фронта. Бои идут жаркие, злость ВСУ выплескивают на мирные города. Сколько они уже вложили в гвардию прорыва, последние резервы бросили в бой. Как там перезагрузка? Нужно минимум три месяца, чтобы привести все в порядок. ВСУ пытаются продвинуться в районе Работино. Там их бригады сгорают, теряют технику, людей, их накрывают артой и авиацией. Мяч уже не на стороне Украины, — сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, руководство украинской армии знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта. По его мнению, украинская армия оказалась не способна противостоять наступлению российских войск на передовой.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России рассчитывают установить контроль над теми территориями, которые исконно считались русскими. В связи с этим он предположил, что ключевыми целями наступления ВС РФ в обозримом будущем станут Харьков и Запорожье.