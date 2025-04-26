Российские дроны нашли свои цели у Работино ВС России ударили дронами по артиллерии ВСУ в районе Работино

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Бойцы 291-го полка 42-й дивизии группировки «Днепр» ВС России успешно поразили вражеские объекты в районе Работино Запорожской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным «Вохан». Ударные беспилотники нанесли точные удары по артиллерийским установкам, огневым позициям и укреплениям украинских войск.

Нашими расчетами ударных БПЛА была нанесена серия точечных ударов по противнику. В результате умелых и слаженных действий расчетов были уничтожены артиллерийское орудие, несколько огневых точек, поражены позиции и сорвана доставка боеприпасов, — сказал собеседник агентства.

Ранее на Волчанском направлении под Харьковом российские операторы БПЛА успешно ликвидировали зенитное орудие АЗП-57, известное как «Адская молотилка». Украинские военные пытались замаскировать пушку, установив ее в укрытии возле лесополосы и накрыв специальной сетью, однако пятиметровый ствол выдавал расположение цели. Российский оператор точно навел дрон-камикадзе и уничтожил орудие.

На Купянском направлении с августа текущего года российские расчеты БПЛА уничтожили уже 80 украинских гексакоптеров «Баба-яга». Бойцы ВС РФ пояснили, что с лета ведется планомерная работа по нейтрализации вражеских дронов, причем операции проводятся круглосуточно.