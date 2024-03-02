БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге: как ВСУ атакуют РФ 2 марта

Фото: РИА Новости

Утром 2 марта в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. По словам губернатора города Александра Беглова, жертв среди мирного населения нет. Вечером 1 марта Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали село Крупец Рыльского района Курской области. Обстрелам со стороны Украины подверглись территории Белгородской области. Три человека погибли при обстрелах Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Как ВСУ атакуют РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке дрона в Санкт-Петербурге

Telegram-канал «112» сообщил, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT в свою очередь, написал о громком взрыве и о том, что до него в небе слышали звук мотора. SHOT также привел слова очевидцев, которые рассказали, что незадолго до происшествия видели вспышку в небе.

Позднее «360» опубликовал кадры предположительных обломков беспилотного летательного аппарата. По информации телеканала, на видео также запечатлен момент взрыва, причиной которого мог стать дрон. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте, по информации SHOT, повреждено как минимум 15 квартир, эвакуировано 100 человек. Беглов сообщил, что также повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет.

«Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — подчеркнул губернатор.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

После ЧП шесть человек обратились за помощью к медикам. Женщина в возрасте 92 лет госпитализирована из-за стресса. Жителей пострадавшего дома разместили в помещении детского сада, написала «Фонтанка». По данным издания, людям предоставили горячий чай и помощь специалистов.

Позднее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что жителей Санкт-Петербурга предупреждают о возможности повторной атаки беспилотника из громкоговорителей. По его информации, граждан также просят отойти от дома на Пискаревском проспекте на безопасное расстояние.

Как ВСУ атаковали АЗС в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ с помощью дрона атаковали село Крупец Рыльского района. По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего повреждения получили АЗС и два автомобиля. Никто из жителей не пострадал.

«Сегодня в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля», — уточнил Старовойт.

Что известно об атаках на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка со стороны ВСУ выпущено по пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 11 минометных снарядов и 40 гранатометных выстрелов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

Гладков заявил, что над селом Никольским системой ПВО уничтожена одна воздушная цель, над селом Севрюково — две, над селом Новая Деревня сбито два БПЛА противника, над селами Черемошное и Петровка — по одному БПЛА. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Никольское — есть повреждения в одном частном жилом домовладении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор рассказал, что в Волоконовском районе на окраине села Коновалово противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате взрыва поврежден трактор — выбиты стекла и фары.

По словам Гладкова, в Грайворонском городском округе над селом Добрым системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Под обстрел попало село Дроновка, всего зафиксировано три прилета снарядов. По окраине села Безымено выпущен один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

«В Краснояружском районе в селе Вязовом с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате взрыва повреждены кровля частного домовладения и хозпостройка, — написал Гладков.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Терезовка — установлено пять прилетов снарядов. Пострадавших нет. По словам Гладкова, один из боеприпасов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме.

«По хутору Мухин выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколками от снаряда пробиты стекла, посечены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения», — написал губернатор.

Гладков добавил, что по селу Новая Таволжанка выпущено пять минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» — семь минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Как ВСУ обстреливали ДНР и Херсонскую область

Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Семь обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. 16 обстрелов — на Горловском направлении, один обстрел — на Волновахском направлении. По данным представительства, двое мирных жителей погибли и двое получили ранения.

По данным РИА Новости, в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель. В течение дня ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра. Всего под огнем оказались семь населенных пунктов: Малая Кардашинка, Днепряны, Саги, Алешки, Голая Пристань, Раденск, Казачьи Лагери. Информация о разрушениях и жертвах среди мирного населения уточняется.

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