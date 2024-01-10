БПЛА ударили по нефтебазе в Орле: как ВСУ атакуют РФ 10 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Орле два беспилотника упали на местную нефтебазу, пострадали три человека. В Курской области в результате обстрела погибла жительница одного из сел. Горловку в ДНР обстреляли 29 раз за сутки. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Дроны упали на нефтебазу в Орле

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотников на «объект топливно-энергетического комплекса». По данным Telegram-канала «112», пострадало предприятие «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице в Орле.

Как уточнил Клычков, произошло возгорание, которое оперативно локализовали. Три человека получили ранения средней тяжести, одному из них потребовалась госпитализация.

Позже в этот же день на территории региона рухнул еще один БПЛА. По словам губернатора, его обломки упали на нежилой объект в поселке Малая Саханка. Никто из местных жителей не пострадал.

Как отчиталось Минобороны РФ, в районе 15:00 средства ПВО перехватили два дрона. Спустя полчаса над областью ликвидировали еще один беспилотник.

Беспилотник сбили над Саратовской областью

Минувшей ночью средства ПВО сбили над Саратовской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ. По словам главы региона Романа Бусаргина, обошлось без последствий на земле.

«Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Украинский БПЛА атаковал Брянщину

Вечером 9 января украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область. Его уничтожили средствами ПВО в районе 16:30, отчиталось российское военное ведомство.

Падение обломков дрона разрушений не повлекло, никто из мирных жителей не пострадал, заверил губернатор Александр Богомаз.

Горловку обстреляли 29 раз за сутки

9 января в период с 09:00 до 21:00 Донецк обстреливали один раз. Три прилета зафиксировали в Петровском районе города.

Как сообщил глава администрации областного центра Алексей Кулемзин, в результате украинских ударов повреждения получили два многоквартирных дома на улицах Стаханова и Степана Щипачева.

Тем временем Горловка находилась под огнем 29 раз. По информации представительства ДНР, в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), в результате обстрелов пострадала одна женщина и погиб один мужчина.

В городе получили повреждения четыре жилых многоквартирных дома, автозаправка на улице Жукова, амбулатория № 6 при городской больнице № 2, а также центр детского творчества на улице Жукова.

Под обстрелы также попал город Ясиноватая. В результате ранения получила девушка 1999 года рождения.

Фото: МО Украины

Женщина погибла при обстреле села в Курской области

Накануне российские средства ПВО уничтожили над Курской областью как минимум пять беспилотников. По данным Минобороны РФ, все они пытались атаковать регион в промежутке с 15:00 до 15:30.

«По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три БПЛА самолетного типа. <...> И еще один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом», — написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Также днем 9 января ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района. Повреждены оказались два дома, одна женщина погибла от осколков.

Почти 50 прилетов зафиксировали в Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 46 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, под огнем оказались Устинка, Козинка, Прилесье, Белянка, Терезовка и хутор Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне в области работали средства ПВО. В результате падения обломков сбитых снарядов в поселке Разумное повреждения получили шесть частных жилых домов, один гараж и 11 автомобилей, в Тавровском сельском поселении — частный дом и гараж, в поселке Северный — автомобиль.

Один снаряд уничтожили на подлете к городу Валуйки, при этом никто не пострадал, повреждений также нет.

ВСУ продолжали атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. В Красном Хуторе и Устинке БПЛА сбросили осколочные боеприпасы. Сподарюшино атаковал дрон-камикадзе. Еще один беспилотник удалось сбить в районе села Дорогощь. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

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