БПЛА ударил по группе журналистов в Запорожье: как ВСУ атакуют РФ 23 ноября

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе трое детей. В Запорожье после сброса снаряда с беспилотника погиб журналист Борис Максудов. В Воронеже агент украинских спецслужб готовил теракт. А в Подмосковье неизвестные совершили диверсию. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Шесть человек пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 72 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 45).

Ударам подверглись районы Донецка, Горловки, Макеевки и Липового, а также Ясиноватский район. Повреждения получили девять жилых домов в Макеевке и Горловке, здание гимназии и два энергетических объекта в Донецке, а также два инфраструктурных объекта в Минеральном и Горловке. В Донецке и Горловке пострадали семь человек, в том числе трое детей.

«Мальчик 2010 г. р. получил осколочные ранения плеча. Обстрел застал его дома в Петровском районе столицы. В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА рядом с магазином ранения получили две девочки 2009 г. р.», — написал по этому поводу глава региона Денис Пушилин.

Кроме того, ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на пожарный расчет, который тушил бензовоз в Кировском районе Донецка. В результате пострадали четверо спасателей, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

За последние сутки на Горловском направлении ВСУ совершили 33 артиллерийских обстрела, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Донецком направлении — 31 артобстрел, а на Ясиноватском — восемь обстрелов. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 215 снарядов.

Беспилотник атаковал группу журналистов в Запорожской области

Накануне украинские войска с помощью БПЛА сбросили осколочный боеприпас на группу российских журналистов в Запорожской области. Последние готовили материал об украинских обстрелах региона.

По данным Минобороны РФ, в результате ранения получили корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Его оперативно госпитализировали. Однако утром 23 ноября журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: vk.com/Борис Максудов Фото: vk.com/Борис Максудов Фото: vk.com/Борис Максудов Фото: vk.com/Борис Максудов Фото: vk.com/Борис Максудов Фото: vk.com/Борис Максудов Фото: vk.com/Борис Максудов Фото: vk.com/Борис Максудов Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?», — прокомментировал случившееся гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

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Диверсию совершили на железной дороге в Подмосковье

Утром 23 ноября неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Домодедово — Белые Столбы в Подмосковье. В результате частично выгорел шкаф системы сигнализации и блокировки.

Из-за диверсии движение нескольких поездов было задержано на полтора часа. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Готовившего теракт агента СБУ задержали в Воронеже

Утром 23 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже гражданина Украины 1995 года рождения, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего.

По версии правоохранителей, украинские спецслужбы завербовали мужчину в Харьковской области в сентябре 2022 года. На Украине он прошел подготовку, после чего приехал в Россию. Для конспирации злоумышленник использовал форму доставщика еды. В ходе допроса задержанный дал признательные показания.

ВСУ обстреляли село в Курской области

Накануне украинские войска обстреляли деревню Анатольевку в Рыльском районе Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в населенном пункте зафиксировали три прилета.

«К счастью, никто не пострадал. Повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домовладениях. Окажем собственникам помощь в восстановлении имущества», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Три села Белгородской области атаковали с помощью дронов

В минувшие сутки ВСУ атаковали село Устинка Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. А в селе Логачевка и хуторе Лозовая Рудка украинские беспилотники сбросили по одному взрывному устройству. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

Кроме того, украинские войска обстреляли из артиллерии и минометов два населенных пункта. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Журавлевке зафиксировали 11 прилетов, а Лозовой Рудке — три прилета.

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