Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе трое детей. В Запорожье после сброса снаряда с беспилотника погиб журналист Борис Максудов. В Воронеже агент украинских спецслужб готовил теракт. А в Подмосковье неизвестные совершили диверсию. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.
Шесть человек пострадали при обстрелах ДНР
В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 72 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 45).
Ударам подверглись районы Донецка, Горловки, Макеевки и Липового, а также Ясиноватский район. Повреждения получили девять жилых домов в Макеевке и Горловке, здание гимназии и два энергетических объекта в Донецке, а также два инфраструктурных объекта в Минеральном и Горловке. В Донецке и Горловке пострадали семь человек, в том числе трое детей.
«Мальчик 2010 г. р. получил осколочные ранения плеча. Обстрел застал его дома в Петровском районе столицы. В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА рядом с магазином ранения получили две девочки 2009 г. р.», — написал по этому поводу глава региона Денис Пушилин.
Кроме того, ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на пожарный расчет, который тушил бензовоз в Кировском районе Донецка. В результате пострадали четверо спасателей, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
За последние сутки на Горловском направлении ВСУ совершили 33 артиллерийских обстрела, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Донецком направлении — 31 артобстрел, а на Ясиноватском — восемь обстрелов. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 215 снарядов.
Беспилотник атаковал группу журналистов в Запорожской области
Накануне украинские войска с помощью БПЛА сбросили осколочный боеприпас на группу российских журналистов в Запорожской области. Последние готовили материал об украинских обстрелах региона.
По данным Минобороны РФ, в результате ранения получили корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Его оперативно госпитализировали. Однако утром 23 ноября журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался.
«Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?», — прокомментировал случившееся гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Â
Диверсию совершили на железной дороге в Подмосковье
Утром 23 ноября неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Домодедово — Белые Столбы в Подмосковье. В результате частично выгорел шкаф системы сигнализации и блокировки.
Из-за диверсии движение нескольких поездов было задержано на полтора часа. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.
Готовившего теракт агента СБУ задержали в Воронеже
Утром 23 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже гражданина Украины 1995 года рождения, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего.
По версии правоохранителей, украинские спецслужбы завербовали мужчину в Харьковской области в сентябре 2022 года. На Украине он прошел подготовку, после чего приехал в Россию. Для конспирации злоумышленник использовал форму доставщика еды. В ходе допроса задержанный дал признательные показания.
ВСУ обстреляли село в Курской области
Накануне украинские войска обстреляли деревню Анатольевку в Рыльском районе Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в населенном пункте зафиксировали три прилета.
«К счастью, никто не пострадал. Повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домовладениях. Окажем собственникам помощь в восстановлении имущества», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Три села Белгородской области атаковали с помощью дронов
В минувшие сутки ВСУ атаковали село Устинка Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. А в селе Логачевка и хуторе Лозовая Рудка украинские беспилотники сбросили по одному взрывному устройству. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.
Кроме того, украинские войска обстреляли из артиллерии и минометов два населенных пункта. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Журавлевке зафиксировали 11 прилетов, а Лозовой Рудке — три прилета.
Читайте также:
«Предал свой народ»: Шлеменко о вступившем в ВСУ тренере по кикбоксингу
Рогозин — о СВО: если мы уже ввязались в эту драку, надо идти до конца
Боеприпас «Куб» стал еще более страшным оружием: почему его боятся ВСУ