БПЛА у Брянска и Крыма, поджоги военкоматов: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября

Фото: МО Украины

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников на подлете к Брянску и Крыму. Смоленскую область атаковали испанскими дронами. В Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один человек и четверо пострадали. В нескольких регионах совершены новые попытки поджогов военкоматов. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ — в материале NEWS.ru.

Беспилотники сбили на подлете к Брянску и Крыму

В ночь на 16 ноября ВСУ попытались атаковать территорию России пятью беспилотниками. Как уточнили в Минобороны РФ, два БПЛА самолетного типа сбили средствами ПВО над Брянской областью, еще три — в районе Черного моря на подлете к Крыму.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате падения обломков дронов никто из местных жителей не пострадал, обошлось без разрушений.

ВСУ впервые атаковали Россию испанскими дронами

По данным Telegram-канала SHOT, два беспилотника со взрывчаткой обнаружили накануне в районе поселка Пасово Заднепровского района Смоленска. В публикации утверждается, что речь идет об испанских БПЛА Columba, которые ВСУ ранее не использовали для атак по объектам в РФ.

Первый дрон нашел местный житель, второй обнаружили полицейские. Оба беспилотника несли кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой свыше одного килограмма. Минобороны РФ информацию о находках не комментировало.

Фото: МО Украины

Один человек погиб при обстрелах ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 60 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 11).

Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки, Гольмовского и Макеевки, а также Ясиноватский район. Повреждения получили четыре жилых дома в Горловке и два объекта гражданской инфраструктуры, прилеты фиксировались в местном парке.

В результате обстрелов в Центрально-Городском районе Горловки погиб мужчина. Еще четыре человека получили ранения в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.

За последние сутки на Донецком направлении ВСУ совершали обстрелы 26 раз из артиллерии и РСЗО. На Горловском направлении — 33 артиллерийских обстрела. В обоих случаях применялись кассетные боеприпасы. На Ясиноватском направлении зафиксирован один артобстрел. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 192 снаряда.

Три села под Курском остались без света

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, украинские войска обстреляли реактивными снарядами Суджанский район. Чиновник уточнил, что прилеты фиксировались в районе села Мартыновка.

В результате атаки, как отметил Старовойт, без электричества осталась сама Мартыновка, а также соседние села Черкасское Поречное и Казачья Локня. При этом никто из жителей населенных пунктов не пострадал.

ВСУ выпустили больше 30 снарядов по Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам Белгородской области по меньшей мере 34 боеприпаса. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, под удар попали хутор Старый (15 прилетов), села Карабаново (10 прилетов), Новая Таволжанка (пять прилетов), Середа (три прилета) и Муром (один прилет).

Кроме того, в селах Солнцевка и Терезовка украинские беспилотники сбросили по одному взрывному устройству. Ни в одном из населенных пунктов региона пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Фото: МО Украины

Где случились новые поджоги военкоматов

Накануне пожилая жительница Петербурга попыталась поджечь автомобиль, припаркованный у военкомата. Она вылила на капот машины горючую жидкость, бросила на него спичку.

После этого женщина попыталась уйти, но ее остановили прохожие. Никто из людей не пострадал, но на капоте автомобиля осталось прожженное отверстие.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, в момент инцидента пенсионерка выкрикивала проукраинские лозунги, а параллельно была на связи по телефону с некими кураторами. Авторы публикации предполагают, что, «судя по всему, ее целью было здание военного комиссариата».

Другая пенсионерка пыталась поджечь военкомат города Жигулевска в Самарской области. Ее задержали вечером 15 ноября, после того как она бросила в здание «коктейль Молотова». Во время допроса женщина заявила, что пойти на преступление ее убедили «неизвестные по телефону», предположительно, украинские кураторы.

А в городе Шахунье Нижегородской области местная жительница пришла поджигать военкомат вместе с 17-летним сыном. Женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в окно здания, однако та отскочила и, упав на землю, загорелась. Обоих поджигателей задержали на месте и доставили в отдел полиции.

В Тюменской области арестовали сторонника Украины

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по подозрению в госизмене. По данным силовиков, мужчина собирал и передавал сведения о российских военных объектах украинским спецслужбам. На него завели уголовное дело и отправили в СИЗО.

Под Ульяновском за поджог задержали школьника

В Ульяновской области силовики задержали подозреваемого в попытке поджечь релейный шкаф на железной дороге. Им оказался 12-летний ученик местной гимназии.

Во время общения с полицейскими ребенок рассказал, что такое задание он якобы получил от «украинских спецслужб», которые за отказ угрожали убить его семью.

О попытке поджога железнодорожного оборудования стало известно еще 13 ноября. Злоумышленника заметил машинист грузового поезда, когда тот выливал горючее на релейные шкафы. Мужчина спугнул поджигателя.

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