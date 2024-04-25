БПЛА ударили по фуре и авто, осиротели дети: как ВСУ атакуют РФ 25 апреля

Фото: МО Украины

За прошедшие сутки российские территории вновь подверглись ударам украинской армии. Четверо детей остались сиротами в Запорожской области в результате налета БПЛА. ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Курской области. ДНР и Херсонская область оказались под огнем украинских войск, два человека погибли. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Старовойт сообщил об обстреле шести населенных пунктов в Курской области

Накануне ВСУ обстреляли по меньшей мере шесть населенных пунктов в Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Как уточнил глава региона, прилеты были зафиксированы в селах Обуховка и Попово-Лежачи, в хуторах Олешня и Отруба, в деревне Елизаветовке, а также в поселке Теткино. В результате Отруба, Теткино и Попово-Лежачи временно остались без электричества.

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Теткино, но был посажен средствами РЭБ. Еще один украинский БПЛА был обезврежен и уничтожен в районе деревни Куриловки.

Минобороны России не комментировало информацию об обстрелах и налетах дронов на Курскую область.

Фото: МО Украины

Два человека были убиты при обстреле Херсонщины

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли левобережье Херсонской области, сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо. По его словам, прилеты были зафиксированы в селе Абрикосовка.

«В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом», — уточнил губернатор.

Беспилотник ВСУ атаковал грузовую машину в Новой Каховке. Внутри авто находились трое человек, все они пострадали, заявил Сальдо. Двоим помощь была оказана на месте, еще одному — 53-летнему мужчине — потребовалась госпитализация.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках на Херсонскую область.

Балицкий заявил о гибели супружеской пары при атаке БПЛА на Запорожье

Украинские беспилотники атаковали село Новокарловка Пологовского района Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Удар пришелся по автомобилю, внутри которого находилась семья с детьми. Жертвами атаки стали мать и отец четверых детей.

«В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало информацию о налете дронов на село и гибели мирных жителей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин пострадали в результате обстрела Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы шесть случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили по три обстрела на Донецком и Горловском направлениях. ВСУ выпустили 17 боеприпасов по региону. Обошлось без разрушений.

Мужчины 1972 и 1989 годов рождения пострадали в результате обстрелов возле шахты имени Скочинского в Кировском районе областного центра.

Гладков заявил об обстреле пяти сел Белгородской области

За прошедшие сутки обстрелам ВСУ подверглись по меньшей мере пять населенных пунктов Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. Прилеты были зафиксированы в селах Безымено, Демидовка, Муром, Терезовка и Середа.

По словам главы региона, никто из мирных жителей не пострадал. Два частных участка попали под огонь в селе Демидовка. На одном был поврежден жилой дом, на другом — хозпостройка и ворота.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Гладков подчеркнул, что недалеко от поселка Чернянка были найдены обломки БПЛА самолетного типа. На место ЧП выезжали сотрудники оперативных служб. Кроме того, взрывоопасные предметы были обнаружены в селах Казинка, Старый Хутор и Герасимовка, отметил губернатор. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

Минобороны России не комментировало информацию об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Telegram-канал Baza сообщил об ударе по Новолипецкому металлургическому комбинату

Telegram-канал Baza накануне сообщил, что атаке подвергся Новолипецкий металлургический комбинат. По информации канала, два БПЛА врезались в здание кислородной станции, сооружение частично разрушилось.

В Минобороны не комментировали информацию об ударе дронов по предприятию.

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