Российские регионы за прошедшие сутки вновь подверглись ударам Вооруженных сил Украины. Женщина подорвалась на мине «Лепесток» в ДНР. Беспилотники ВСУ были сбиты над Республикой Мордовия, Татарстаном и Орловской областью. Telegram-каналы сообщили, что недалеко от аэродрома в Джанкое вспыхнул пожар. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.
Звуки взрывов были слышны над Джанкоем
Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 17 апреля жители крымского Джанкоя слышали звуки взрывов над городом. По данным ресурса, после этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар.
По сообщению Telegram-канала Baza, ВСУ выпустили, предположительно, семь-восемь ракет по аэродрому. Канал отмечает, что, по предварительным данным, работала система ПВО. По информации Baza, после обстрела в районе аэродрома начался пожар. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эти сведения.
Движение автомобилей по дороге от Джанкоя до села Победного было временно приостановлено. Для транспорта, в том числе пригородных и междугородних автобусов, организовали объезд.
Беспилотник ВСУ был сбит над Мордовией
Утром 17 апреля украинские военные попытались атаковать территорию Мордовии с помощью беспилотника. Он был уничтожен в небе средствами ПВО, сообщило Минобороны РФ.
«Около 08:00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», — говорится в сообщении.
Средства ПВО сбили дрон над Орловской областью
Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Орловской области в ночь на 17 апреля. Дрон был уничтожен средствами ПВО, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем», — написал чиновник.
Минобороны РФ не комментировало это сообщение.
Аэропорты Нижнекамска и Казани временно перестали принимать лайнеры
Три аэропорта Татарстана и Нижегородской области временно перестали принимать и отправлять самолеты утром 17 апреля. Как сообщили в Росавиации, ограничения ввели в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Нижнекамска и Казани. Первая в настоящее временно работает штатно.
В Минобороны сообщили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — говорится в заявлении.
Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на источник, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер». По данным Telegram-канала «Смотри», который ссылается на Росавиацию, ограничения в аэропорту вводились, но сейчас он работает в штатном режиме. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Женщина пострадала при обстреле Теткино Курской области
Накануне военные ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. 11 жилых домов, четыре автомобиля и два магазина получили повреждения. Пострадала местная жительница, ее госпитализировали.
Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударе по населенному пункту.
17 апреля Старовойт сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Данных о налете беспилотников и работе средств ПВО не поступало.
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Поповка в Белгородской области. Населенный пункт временно остался без света из-за повреждения линии электропередачи. Село Красный Октябрь также оказалось под огнем. Прилеты были зафиксированы на территории местного сельхозпредприятия.
Атакам из артиллерии и минометов ВСУ подверглись также село Щетиновка, хутор Старый и поселок Прилесье. В результате атак разрушений нет, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава региона заявил, что средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над селами Соломино, Варваровка и Беловское. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Графовка, отметил Гладков. БПЛА сбросил два взрывных устройства в селе Староселье. Обошлось без последствий на земле.
Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах по Белгородской области.
Женщина подорвалась на мине в Горловке
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 13 случаев ведения огня со стороны ВСУ.
Украинские войска совершили семь обстрелов на Донецком направлении и шесть — на Горловском. Солдаты ВСУ выпустили 41 боеприпас по региону. В результате обстрелов жилой дом получил повреждения.
По данным СЦКК, в Никитовском районе Горловки женщина 1958 года рождения получила ранения, подорвавшись на мине «Лепесток».
Украинку выдворили из Запорожской области за сбор данных о ВС РФ
Украинку выдворили из России за попытку сбора и передачи данных о дислокации ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Запорожской области.
Сотрудники спецслужбы пришли к выводу, что действия женщины нанесли ущерб безопасности страны. Жительница Мелитополя действовала в интересах ВСУ по идеологическим мотивам. В связи с этим ей запретили въезд на территорию России на 20 лет.
На муниципального депутата совершили покушение в Запорожье
Покушение было совершено на депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, взрывное устройство было прикреплено к воротам на уровне головы мужчины и сработало в тот момент, когда он собирался припарковать автомобиль во дворе. Рогов уточнил, что Якименко выжил — его задело только по касательной.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что покушение совершили «террористы Зеленского». Официального подтверждения сведений о покушении от местных властей или Минобороны РФ не поступало.
Обломки украинского метеозонда обезвредили под Липецком
Обломки украинского метеозонда, предположительно, снабженного боевой частью, были обнаружены и обезврежены в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда. Он был запущен со стороны Украины. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал он.
Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.
Читайте также:
Снайперы ВС РФ показали «мастер-класс» ВСУ: новости СВО на утро 17 апреля
Названы новые регионы, которые ВСУ готовятся оборонять от ВС России
Киев назвал сроки удара по Крымскому мосту? Что известно, когда будет атака