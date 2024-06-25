Ботулизм убил ученого, машина упала с третьего этажа: громкие ЧП за сегодня

Фото: Социальные сети

Тим Лев

Иномарка в Краснодаре на полной скорости слетела с третьего этажа парковки и перевернулась, молодой ученый в Костроме умер от ботулизма, полицейский пойдет под суд за избиение задержанного — NEWS.ru рассказывает о самых читаемых новостях дня из рубрики «Происшествия».

В Краснодаре BMW слетел с третьего этажа парковки

С крытой парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре упал BMW X6. Свидетели утверждают, что водитель перепутал педали газа и тормоза. По предварительным данным, иномарка перевернулась в воздухе и упала на землю в районе пересечения улиц Рашпилевская и Головатого.

В полиции рассказали, что машина выпала с третьего этажа. Она повредила металлические ограждения. Три человека погибли. Один из погибших — ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка. На месте работали экстренные службы, однако спасти пострадавших они не смогли — полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Молодой ученый умер от ботулизма

От ботулизма умер 21-летний житель Костромы, молодой ученый Тим Лев. Это первая известная смерть, связанная с массовым отравлением едой из сервиса доставки «Кухня на районе».

Коллеги рассказали, что поначалу молодой человек списал симптомы на усталость после дороги. 16 июня рано утром его состояние сильно ухудшилось. У молодого человека онемел язык, и стало невозможно глотать. Также у него возникли проблемы с дыханием, во рту все пересохло. К тому же у него еще больше ухудшилось зрение и заболел живот. Его супруга Диана вызвала скорую, и они поехали в больницу.

Молодому человеку потребовалось подключение к аппарату ИВЛ. Медики замечали улучшения в состоянии ученого, но утром 23 июня молодой человек внезапно умер.

Полицейский избил задержанного ногами в грудь

Оперуполномоченный 19-го отдела полиции Санкт-Петербурга избил задержанного и стал фигурантом уголовного дела. По статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, полицейский ударил задержанного за административное правонарушение в грудь, а затем пинал обутыми ногами по телу. Все это происходило в отделе полиции. Сейчас оперуполномоченный задержан. Во время обысков у него нашли предметы, похожие на патроны, а также наручники и нож.

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